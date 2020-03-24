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Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:22
Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne 'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Hafta başında soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de, sağanak yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.
Kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalışırken, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Edirne, Güncel

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