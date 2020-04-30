Edirne'de sağanak etkili oluyor
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.
30.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikmiş caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Şemsi Tebrizi, Edirne, Güncel, Haber