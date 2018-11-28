Edirne'de Sağanak, Su Baskınlarına Neden Oldu, Yollar Kapandı

Edirne
'DE SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU, YOLLAR KAPANDI (ek)
6 SAAT SONRA KURTARILDI
Edirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde Demirhanlı deresi taştı. Dere kenarındaki bir evde tek başına oturan Mesut Özçelik (52), evin çevresi ve içine dolan sular nedeniyle sabah 06.00 sıraların mahsur kaldı. İhbarı üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı
, AFAD
ve UMKE ekipleri Özçelik kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saat sonra Özçelik, paketli iş makinesiyle mahsur kaldığı evinden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özçelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:16