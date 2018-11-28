Edirne
'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (4)
MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
Edirne'de etkili olan sağanak yağışta Tayakadın ile Karakasım arasında sel suları nedeniyle mahsur kalan Yüksel Güven ile Gürkan Özkay, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldı. Yaşanan yağış nedeniyle tarladaki pancar motorunu kontrol etmeye giden Yüksel Güvendi ile avlanmaya giden Gürkan Özkay, aniden bastıran sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Yüksel Güvendi, bölgede bulunan bir avcı barınağına sığınırken, Gürkan Özkay, ise ağaca tırmandı. Mahsur kalanların cep telefonu ile ulaştıkları köylüler, durumunu valiliğe bildirmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından Yüksel Güvendi ile Gürkan Özkay'ı kurtardı. Bölgeye avlanmaya gittiğini söyleyen Özkay, Av yaparken su basınca bir ağaca çıktım. Telefonla muhtarı bir kez aramadım ama şarjım bitti. Onlar ekiplere haber vermişler dedi. Kurtarılan Yüksel Güvendi, yağmur nedeniyle tarladaki pancar motorunu almaya gittiğini belirterek, Birden su gelince mahsur kaldım ve bölgedeki bir avcı barınağına girdim. Muhtarı cep telefonu ile aramadım ancak bir süre sonra orası da su aldı. Daha sonra ekipler gelerek beni kurtardı dedi.
KAYIP KİŞİ EVİNDE BULUNAMADI
Bu arada Oğulpaşa köyünde kayıp ihbarı yapılan 80 yaşlarındaki Veysel Eren
'i arama çalışmaları sürüyor. Suyla kaplı olan evine botla giren AFAD
ekipleri, evde yaptıkları aramada kayıp olduğu belirtilen kişiyi bulamadı. Ekipler, evin çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
YAĞIŞ REKORU KIRILDI
Edirne'ye san 24 saatte düşen sağanak yağış rekoru da getirdi. Edirne'de 1930 yılında kurulan meteoroloji istasyonun bugüne kadar kente en fazla yağış düştüğünü tespit etti. Edirne'ye son 24 saat içinde metrekareye 128.7 kilogram yağış düşerek, son 88 yılın rekorunu kırdı. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinden itibaren kentte karla karışık yağmur beklendiğini söyledi.
Edirne
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:28