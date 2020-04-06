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Edirne'de sağlık teknikeri, sağlıkçılar için baretli maske üretti

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya, koronavirüs salgınında yüksek risk altındaki sağlık çalışanları için yüz siperlikli 95 adet maske üretti.

06.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:27
Edirne'de sağlık teknikeri, sağlıkçılar için baretli maske üretti

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya, koronavirüs salgınında yüksek risk altındaki sağlık çalışanları için yüz siperlikli 95 adet maske üretti. Maskeler, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis ve solunum yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere hizmete alındı.

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında, sağlık personelini korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun talimatı üzerine, sağlık çalışanlarının kuıllanabilmesi için baretten yüz siperlikli maske üretimine başlandı. Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya tarafından üretilen 35 adet koruyucu maske Trakya Üniversitesi Hastanesi acil aervisine, 60 adet maske ise solunum yoğun bakım ünitesine teslim edildi.

'TOPLAM 400 MASKE ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Çalışmalar kapsamında, sağlık personeli için baretten yüz siperi ürettiklerini ifade eden Sağlık Teknikeri Hayati Kaya, "İnternette ve piyasada bulunan farklı modellerden yararlanarak, baret ile geliştirdiğimiz yüz siperi, yüksek bir koruma sağlıyor. Özellikle ağız, burun ve göze gelebilecek parçacıkları engelliyor. Barete monte edip ön tarafını tamamen kapalı hale getirerek ürettiğimiz, açılıp kapanabilen maske, basit ve kullanışlı bir ürün oldu. Maskemizin muadillerinden farklı özelliklerinden biri hem uzun olması hem de koruyucu kısmın 1 mm kalınlığındaki polikarbondan üretilmesi. Toplam 400 maske üretmeyi planıyoruz. Üretim ve teslimatlar, önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek" dedi.

REKTÖR TABAKOĞLU: EN ÖNEMLİSİ İNSAN SAĞLIĞI

Trakya Üniversitesi'nin, Covid-19 ile ilgili çalışmalara devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Sağlık ekiplerimizin, salgınla mücadelede ne kadar cansiperane çalıştığı ortada. Onların sağlığı hepimiz için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda hastane çalışanlarımızı korumak adına tedbirler geliştirmek için çabalıyoruz. Piyasadaki alternatifleri inceleyerek kendi imkanlarımızla ürettiğimiz maskelerin ilk örnekleri de bu çalışmaların bir sonucu. Hasta ile ilk teması gerçekleştirdikleri için risk oranı yüksek olan Acil Servis ve bu hastaların tedavisini gerçekleştiren Solunum Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarının korunmasına yönelik 95 adet maskemizin teslimatını gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde diğer maskelerimizin teslimatını da tamamlayacağız. En önemlisi her şeyden önce insan sağlığı. Bunun için almamız gereken tüm önlemleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Koronavirüs, Hayati Kaya, Güncel
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