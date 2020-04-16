Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Edirne'de salgınla mücadelede kapıcılar ve yöneticiler de etkin rol alacak

Edirne'de koronavirüsle mücadelede apartman görevlileri ve yöneticiler de etkin rol alacak.

16.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:08
Edirne'de salgınla mücadelede kapıcılar ve yöneticiler de etkin rol alacak
Edirne 'de koronavirüsle mücadelede apartman görevlileri ve yöneticiler de etkin rol alacak.
Kentte asansörlü apartmanların yöneticilerine Valilikçe dezenfeksiyon ekipmanı dağıtıldı.
Valilik koordinasyonda kent merkezi ve ilçelerde kamusal alanlar, apartmanlar, marketler, pazar yerleri dezenfekte edilirken cadde ve sokaklara da virüse karşı dezenfektan sıkılıyor. Apartmanlardaki dezenfeksiyonu sıklaştırmak içinse yeni bir modele geçildi. Apartman yöneticilerine dağıtılan ekipmanlar aracılığıyla binaların günde 5-6 kez dezenfekte edilmesi hedefleniyor.
Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 1. Murat Mahallesi'ndeki apartmanlara ekipman dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla apartmanların daha sık dezenfekte edileceği bir modele geçtiklerini söyledi.
Asansörü bulunan 3 bini geçkin apartmana dezenfeksiyon ekipmanı dağıtılacağını ifade eden Uysal, "Apartmanlarımızın giriş kapıları, tırabzanlar, asansör ve düğmeleri, yani yoğun olarak temas edilen yerler, binaya çıkarken kullanılan merdivenler ile binanın içerisindeki dairelerin kapı kolları günde 5-6 defa dezenfekte edilecek apartman görevlisi tarafından. Salgının en çok yayılabileceği ve temasın en fazla olduğu yerlerde bu iş kökten çözülecektir. " dedi.
Uysal, kullanılan dezenfeksiyon sıvısının da Trakya Üniversitesi öğretim üyelerince üretildiğini ve virüsleri 20 saniyede öldürebilen kabiliyette olduğunu vurguladı.
"Edirne'de salgınla mücadelede yüzde 100'e yakın başarı sağlandı"
Edirne'nin dünyada örneği olmayan faal 3 sınır kapısını barındırdığını ifade eden Uysal, "3 kara sınır kapısının uluslararası ticaretin, tedbirlerle beraber devam ettiği Edirne'deki vaka sayısı riskine göre çok çok altta. Bu Sayın Valimizin önderliğinde ekiplerle yapmış olduğumuz mücadeleden kaynaklanıyor." diye konuştu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş de dezenfeksiyon ekipmanı dağıtılan apartman yöneticileriyle oluşturulan Whatsapp grubu üzerinden iletişime geçildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de salgınla mücadelede kapıcılar ve yöneticiler de etkin rol alacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız - Haber 15:14: "Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa" sağlıkçıları mutlu etti - Haber 15:13: Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi - Haber 15:13: Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı - Haber 15:12: Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düşüp, beyin kanamasından öldü - Haber 14:42: Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor