Edirne'de Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Edirne
'de 18 Mart Çanakkale
Şehitleri Anma ve Çanakkale
Deniz Savaşı Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Edirne Belediyesi
, 18 Mart Çanakkale
Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Aralarında Edirne
Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk
Çakır ve Hakan İşcan'ın da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi
Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanıp, Talatpaşa Caddesi üzerinden Atatürk
Anıtı önüne yürüdü. Trafiğe kapalı alanda kortej halinde önde dev Türk Bayrağı, Atatürk
posteri ile Edirne Belediyesi
bandosu eşliğinde yürüyen grup, Atatürk
Anıtı önünde saygı duruşunad bulunup, İstiklal Marşı okudu. Edirne
Belediye Bandosu, burada Çanakkale
ile ilgili türküler okudu.
Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Edirne, Güncel
Kaynak: DHA