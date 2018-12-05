Edirne'de Sel Mağdurlarına Yardım

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05

Edirne'de geçen hafta meydana gelen selden zarar gören vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları sürüyor.Devletin ilgili kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin gönderdiği yardımlar, Havsa ilçesindeki spor salonunda toplanıyor.Burada görevliler tarafından tasnif edilen yardım malzemeleri, yetkililer tarafından başta Oğulpaşa köyü olmak üzere selden zarar gören vatandaşlara ulaştırılıyor.Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, devletin tüm imkanlarıyla selden zarar gören vatandaşların yanında olduğunu belirtti.Sel felaketinin ardından ilk olarak zarar gören vatandaşları, geceyi geçirebilecekleri akrabalarının veya komşularının evlerine yerleştirdiklerini hatırlatan Kısa, "Daha sonra su baskınına uğrayan evler temizlendi. İç temizlikler tamamlandı. Şimdi bahçe ve avlu temizliği yapılıyor. İlk günden bu yana ilimizin tüm imkanlarını seferber eden Sayın Valimiz Ekrem Canalp'a teşekkür ediyorum." dedi.Kısa, yardım malzemelerinin spor salonunda toplandıktan sonra, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını da sözlerine ekledi.