Edirne'de Selin Ardından

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, "Devletimiz tüm birimleri ile bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için azami çaba gösteriyoruz." dedi.
Selden etkilenen köylerde inceleme yapan Canalp, selden en çok etkilenen Oğulpaşa köyünde suya kapılarak yaşamını yitiren Veysel Evren
'in mezarını ziyaret edip, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Canalp, selden 7 köyün etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bölgemizde büyük bir afet yaşadık, 7 köyümüzde ciddi hasarlar meydana geldi ve en büyük zararın yaşandığı Oğulpaşa köyümüzde üzülerek söylüyorum ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz tüm birimleri ile bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için azami çaba gösteriyoruz. Bugün itibari ile tespit çalışmalarımızı büyük oranda bitirdik ancak ekili tarım alanlarındaki zararın tespiti sular çekildikçe yapılabiliyor. Tüm ekiplerimiz seferber olmuş vaziyettedir ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." Havsa
Kaymakamı Neslihan Köse, Lalapaşa
Kaymakamı Furkan Çakır, İl Jandarma
Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, İl Özel İdare Genel Sekreteri Alaattin Uğur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Erdinç Topçu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül
, Defterdar Vekili Aydın Yaman
, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Atilla Beyazıt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hicran Balı'nın eşlik ettiği Vali Canalp, İskender
, Köşen, Sazlıdere
, Karakasım, Orhaniye
, Abalar ve Büyükgerdelli köylerinde de incelemede bulundu.
Evren,Ekrem Canalp,Edirne