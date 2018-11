29 Kasım 2018 Perşembe 16:29



Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (2)MUTFAĞININ HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADIEdirne'de sağanak yağış sonrası meydana gelen selden çok Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü etkilendi. Köyle aynı adı taşıyan derenin taşması sonucu dere kenarındaki evlerin tamamına sular girdi. Sel sularının çekilmesinin ardından köyde temizlik çalışması başlatıldı. Evini kontrol etmek için giren Olcay Yavuz sel sularından banyonun arka penceresinden çıkarak kurtulduklarını söyledi. Yeni yaptırdığı mutfağının kullanılmaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamayan Yavuz, Mutfağımı yeni yaptırmıştım, her şey ziyan. Allah'a şükürler olsun can kaybı olmadı. Sel sırasında 80 yaşındaki yaşlıları kurtardık. Hayvanlarımız telef oldu ama onları bile gözüm görmedi. Hayvanlarım telef oldu, 2 sene önce yaptırdım mutfağı tam 20 bin lira mal olmuştu. Beyaz eşyalarımı da yeni almıştım ama hepsi gitti. Tek tesellim can kaydı olmadı. Biz sel sırasında banyonun arka penceresinden çıkarak canımızı kurtardık dedi.'SELDEN ÇATIYA ÇIKARAK KURTULDUM'Eşi Ersin Yavuz ise sel sularından evlerinin çatısına çıkarak kurtulduğunu belirterek, Eşim ve oğlum içerdeydi, ben sulardan giremedim. Kendimde ev girişinden çatıya çıkarak canımı kurtardım. Şimdi eve bakmaya geldik ama her şey tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Çok kötü oldu şeklinde konuştu.60 EV KULLANILMAZ HALDEOğulpaşa Köyü muhtarı Ahmet Cebe, sel sonrasında köyün büyük zarar gördüğünü söyledi. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu ve 60'a yakın evinde kullanılmaz hale geldiğini kaydeden Cebe, Şuanda zarar tespiti başladı, köyde trilyonluk zarar var. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Evler kullanılmaz halde, şuana kadar 60 kadar hane tespit edildi. Dere ıslah çalışmaları yapılacaktı ama böyle bir taşkın görülmedi. Islah edilse de buna dayanamazdı. Bu kadar büyük bir seldi, sel sularının boyu 2 metreye kadar yükseldi. Ben bu köyde doğum, ben ve büyüklerimiz böyle bir taşkın sel görmedi diye konuştu.Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Evlere ve ahırlara tek tek giren ekipler, selden sonraki zararları tespite başladı.