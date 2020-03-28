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Edirne'de "Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu

Edirne'de, "Edirne Valiliği Seyahat İzin Kurulu" izni olmadan şehirler arası yolculuk yapılamayacak.

28.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:04
Edirne'de

Edirne 'de, "Edirne Valiliği Seyahat İzin Kurulu" izni olmadan şehirler arası yolculuk yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "Edirne Valiliği Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu.

Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan ?vatandaşların şehirler arası yolculuk yapabilmesi için kuruldan izin alınacak.

Edirne Otogarı'nda oluşturulan, Edirne Valiliği Seyahat İzin Bürosu'na yapılacak başvurulardan uygun görülenlere, kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 24 saat hizmet verecek bürolar, tüm ilçelerde de kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak.

İzin belgesi olmayan vatandaşların il veya ilçelerden dışarı çıkmasına izin verilmeyecek.

Edirne Valiliği Seyahat İzin Bürosu'na 0284 226 00 20 nolu numaradan ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Edirne'de 'Seyahat İzin Kurulu' oluşturuldu - Haberler

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