Edirne'de "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi
Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı tarafından "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi.
12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı tarafından "siber zorbalık" konulu konferans düzenlendi.
Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan TÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, siber zorbalıkla karşılaşıldığında korkulmaması gerektiğini söyledi.
Siber zorbalığa maruz kalan kullanıcıların yetkili yerlere şikayette bulunabileceğini belirten Gezgin, "Siber zorbalığa maruz kalındığında korkmayın, engelleyin, şikayet edin ve silin." dedi.
Siber zorbalık ile karşılaşıldığında korkulmaması, intikam almanın düşünülmemesi gerektiğini ve yaşananların aile ve yakın çevreyle paylaşılması gerektiğini anlatan Gezgin, şunları kaydetti:
"Aile ilişkileri yoğun değilse öğretmenlere söylemekten kaçınılmamalı. İnternetten tanımadığınız kişilerle fotoğraf ve yazı paylaşılmaması gerekir. Siber zorbalığa maruz kalındığında korkmayın. Bu gün siber zorbalıkta polis önemli mesafeler aldı. Yetkililere başvurulduğunda yakalanabiliyorlar."
Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan TÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, siber zorbalıkla karşılaşıldığında korkulmaması gerektiğini söyledi.
Siber zorbalığa maruz kalan kullanıcıların yetkili yerlere şikayette bulunabileceğini belirten Gezgin, "Siber zorbalığa maruz kalındığında korkmayın, engelleyin, şikayet edin ve silin." dedi.
Siber zorbalık ile karşılaşıldığında korkulmaması, intikam almanın düşünülmemesi gerektiğini ve yaşananların aile ve yakın çevreyle paylaşılması gerektiğini anlatan Gezgin, şunları kaydetti:
"Aile ilişkileri yoğun değilse öğretmenlere söylemekten kaçınılmamalı. İnternetten tanımadığınız kişilerle fotoğraf ve yazı paylaşılmaması gerekir. Siber zorbalığa maruz kalındığında korkmayın. Bu gün siber zorbalıkta polis önemli mesafeler aldı. Yetkililere başvurulduğunda yakalanabiliyorlar."
Kaynak: AA
Etiketler : Trakya Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Edirne, Güncel
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