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Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç, trafikte aksamaya neden oldu.

06.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:00 Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
'de şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç, trafikte aksamaya neden oldu.
Kapıkule Sınır Kapısı yolu Sarıbayır mevkisinde yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede önlem aldı, trafik akışı tek şeritten verilmeye başladı.
Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı keserek yol dışına taşıdı. Temizlenen yol, bir süre sonra çift yönlü trafiğe açıldı.
Trafikte, yaklaşık 30 dakika aksama yaşandı.
Öte yandan mesaiye gitmeye çalışan vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı, birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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