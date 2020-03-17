Edirne'de sığınmacıların arasında 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
17.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:28
Edirne 'de Avrupa 'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, sığınmacı gibi hareket eden, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden biri Çorum İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi, diğerinin gözaltı işlemleri sürüyor.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, sığınmacı gibi hareket eden, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden biri Çorum İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi, diğerinin gözaltı işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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