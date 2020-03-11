Edirne'de sığınmacıların arasında saklanan PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı
Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü PKK şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
Edirne 'de Avrupa 'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü PKK şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda sığınmacı gibi hareket eden, Türkçe bilmelerine rağmen bilmiyormuş gibi davranan, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Güvenlik güçleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda sığınmacı gibi hareket eden, Türkçe bilmelerine rağmen bilmiyormuş gibi davranan, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Manşet
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