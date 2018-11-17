Edirne'de Silah Zoruyla Gasp İddiası

Edirne
'de silahlı gasp olayına karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli aranıyor.
Alınan bilgiye göre, E.M. ve F.Y. aracıyla seyir halindeyken Enez
ilçesine bağlı Şehitler köyü yakınlarında bir araç önlerini keserek, durdurdu.
Araçtan inen 6 şüpheli silah zoruyla E.M. ve F.Y'nin 200 lira parasını ve cep telefonunu gasp etti. Olayla ilgili şikayette bulunulmasının ardından güvenlik güçleri silahla gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen A.A. ve G.S'nin kimlik ve eşkal bilgilerini belirledi. Keşan
ilçesinde yaşadıkları tespit edilen 4 şüpheli ile A.A. ve G.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Enez,Edirne
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:34