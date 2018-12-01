Edirne'de Silahla Yaralama

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:00



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:00

Edirne'de bir kişi av tüfeğiyle yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen S.Ö. (60) ile G.A. arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda S.Ö, yanında getirdiği av tüfeğiyle G.A'ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan G.A. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri kahvehanede inceleme yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.Olayla ilgili S.Ö. ve kardeşi E.Ö. gözaltına alındı.