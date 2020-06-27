EDİRNE'DE SINAV KAPISINDA AİLELER VE ÖĞRENCİLER SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU, BİRBİRLERİNE SARILDILAR

EDİRNE'de, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Trakya Üniversitesi Yerleşkelerinde yapıldı.

27.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:14
EDİRNE'de, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Trakya Üniversitesi Yerleşkelerinde yapıldı. Sınava katılan öğrenciler maskesiz içeri alınmazken bekleyen aileleri sosyal mesafeyi unuttu. Kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyararak dağıttı.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, Edirne'de binlerce öğrencinin katılımıyla Trakya Üniversitesi Yerleşkelerinde yapıldı. Ayşekadın Yerleşkesi'nde yapılan sınava öğrenciler maske takıp hijyen kurallara uyarak katılırken maskesiz gelenler maske verildi. Öğrenciler ile birlikte gelen aileler yerleşke önünde kalabalık oluştururken sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Yan yana duran kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyardı. Polisin uyarılarının ardından kalabalık dağılırken, ekipler çevrede gürültü olmasını engellemek için devriye gezerek denetim yaptı. Aileler dışarıda çocukların başarısı için dua okuduğu görüldü.
KEŞAN'DA YKS HEYECANI
Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS heyecanı başladı. Sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan polis ekipleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak ve ateşleri ölçülerek sınav salonlarına alındı. Polis, dışarıda bekleyen aileleri ise sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Öte yandan kentte saat 09.00'da tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarında yaya ve araç yoğunluğu azaldı. EDİRNE’DE SINAV KAPISINDA AİLELER VE ÖĞRENCİLER SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU, BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel, Haber

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