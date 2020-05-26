EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Edirne'de sınır kapılarında TIR yoğunluğuTÜRKİYE'den yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

26.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:07
Edirne'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu
TÜRKİYE'den yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yoğunluk oluşturuyor. Hamzebeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk 5 kilometreye ulaşırken Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 300 ihraç yüklü TIR parklarında çıkış için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
KAPIKULE'DEN ÇIKIŞ YAPAN İHRAÇ YÜKLÜ TIR SAYISI 300 ARTTI
Trakya Gümrükler ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, koronavirüs salgının etkili olduğu günlerde 800 ihraç yüklü TIR'ın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken dün bu sayının 1100 TIR'a ulaştığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun yurt dışına çıkış yapmak için gelen ihraç yüklü TIR sayısın artmasından kaynaklandığını belirtiti.
'AVRUPA HERŞEYİ BİZDEN ALIYOR'
Polonya'ya oto yedek parçası taşıyan TIR sürücüsü Haydar Şen, Avrupa ülkelerinin her şeyi Türkiye'den satın aldığını bununda sınır kapılarında yoğunluk oluşmasına neden olduğunu anlattı. Şen, "Avrupa bizden çok mal çekiyor zaten bize ihtiyaçları var. Zaten bizden Avrupa'ya gitmeyen hiç bir şey yok. İğneden ipliğe her şey alıyorlar, taş dahil satın alıyorlar. Geçtiğimiz seferde Macaristan'a maske ve eldiven götürdüm, Macar halkı bizim başımıza yığıldı, maske ve eldiven geldi diyerek. Biz şaşırdık, onlarda üretim yokmuş. Bizi karşıladıkları alan bayram yerine döndü. Fotoğraflarımızı çektiler, Türkiye'den maske ve eldiven geldi diye haberler yapıp sevgi gösterisinde bulundular. Avrupa'da üretim yok, her şeyi bizden, Türkiye'den satın alıyorlar" dedi. Tır Sürücüsü İsmail Altunbey, "İhracatımız arttı, şu an çok iyi düzeyde. İthalatımızda biraz durgunluk var, ama ihracatta çok iyi durumdayız. İhracatımız artığında sefer sayıları artıyor. Kapılardaki sistemimizin hızlanması bizimde bekleme süremizi kısaltacak, tek sorunumuz bu" diye konuştu. EDİRNE’de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa, Edirne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Haberler››Güncel››EDİRNE'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:04: Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: "Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası... - Haber 09:04: (Özel)Milli sporculardan online bayramlaşma - Haber 09:04: Kaymakam Özkan'dan polislere bayram ziyareti - Haber 09:03: Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı - Haber 09:02: Sokağa çıkmakısıtlamasının dördüncü gününde de Erzincan sessiz - Haber 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler 07:46: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi - Haberler 23:57: Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü - Haber 23:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı - Haber 16:05: Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü - Magazin