Haberler » Güncel » Edirne'de sınır kapısından geçen tur otobüsleri denetlendi - Haber

Edirne'de sınır kapısından geçen tur otobüsleri denetlendi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen tur otobüsleri denetlendi.

24.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:26Edirne'de sınır kapısından geçen tur otobüsleri denetlendi
'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen tur otobüsleri denetlendi.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların yarıyıl tatilini güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin 1618 sayılı Kanun kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen otobüslerde uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:04  Başkentte kurulacak Sağlık Vadisi "teknoloji gelişim bölgesi" olacak
11:03  Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede
11:03  Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek
10:58  Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Edirne'yi sanatla süslemeye devam ediyor
11:02  İsrail güçlerinden mescid-i aksa'ya baskın
24.01.2020 11:07:19