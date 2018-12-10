Edirne'de Sis

Edirne
'deki yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerinde kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına indi, sürücüler sis nedeniyle trafikte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, özellikle D-100 kara yolu ve çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kentteki tarihi yapılar, köprüler ve Selimiye Camisi
de sis altında kaldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte, sis öğle saatlerine doğru etkisini kaybedecek. Öğle saatlerinden itibaren ise kentte sağanak yağış bekleniyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü,Sabah,Edirne
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:38