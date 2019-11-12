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Edirne'de sis

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

12.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:14Edirne'de sis
'de sis hayatı olumsuz etkiledi.
saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sabah saatlerinde önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minarelerini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Edirne, Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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