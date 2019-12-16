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Edirne'de sis

Edirne'de sis görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşürdü.

16.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:49
'de sis görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşürdü.
saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Yer yer 50 metrenin altına düşen ve Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minarelerini kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Edirne'de sis

Edirne, Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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: Edirne'de sis


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