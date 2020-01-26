Haberler » Güncel » Edirne'de sis - Haber

Edirne'de sis

Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

26.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:42Edirne'de sis
'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi ile tarihi köprülerin çevresini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini belirtti.

Edirne, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:51  Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi
11:50  Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
11:50  Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)
11:50  Cedi Osman'dan depremzedelere büyük destek
11:50  "Elit" kuzular özenle büyütülüyor - ŞANLIURFA
26.01.2020 11:55:34