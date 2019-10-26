Haberler » Güncel » Edirne'de sis etkisi

Edirne'de sis etkisi

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü.

26.10.2019 13:37
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Tarihi Selimiye Cami ve Tarihi köprüler görülmez oldu.
Edirne, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Siste sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana gelirken polis, kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami ve Tarihi Tunca Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini söyledi.
Edirne'de sis etkisi

Selimiye Cami, Mimar Sinan, Edirne, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:11 "Mineralden fakir sular, kalp damar hastalıkları riskini artırıyor"
16:10 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
16:10 Maltepe'de uyuşturucu operasyonu
16:08 Selçuk: "(Eğitim faaliyetleri) Ne tür tedbirler almamız gerektiği konusunda istişarelerde...
16:08 Ankara bahçeli soruları yanıtladı-2
16:08 Kayseri'de "Pati Köy" açıldı
16:07 Erdoğan'dan EYT yorumu: 40-50 yaşında emeklilik mi olur?
26.10.2019 16:12:08