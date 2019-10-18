Haberler » 3. Sayfa » Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı

Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı

Edirne'de, Keşan–Uzunköprü karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu.

18.10.2019 11:37Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı
Edirne'de, Keşan– Uzunköprü karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu. Bir araçla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralanırken, araçlarda ağır maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Uzunköprü'ye bağlı Karapınar köyü yol kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Uzunköprü istikametine gitmekte olan otomobil, Karapınar köyü yol kavşağında traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği düşünülen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe geçici olarak bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine'ne sevk edildi. Geçici süre ulaşıma kapanan yol araçların çekicilere yüklenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Uzunköprü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:43 FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinden sorumlu sanık itirafçı oldu
13:44 Elazığ'da tır ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
13:44 Yaya geçidindeki anne kıza çarpan motosikletli kaçtı
13:41 Seçimlerde tartıştığı kadının başörtüsünü çeken sanığa para cezası
13:41 Adana'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
13:40 Niğde'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
13:38 İstanbul'da silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
18.10.2019 13:51:46