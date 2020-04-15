Edirne'de sokağa çıkan 20 yaş altı 8 kişiye para cezası
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 8 gence para cezası verildi.
15.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:20
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Edirne merkeze bağlı Sazlıdere köyü ile Uzunköprü ve Süloğlu ilçesinde yaptıkları kontrollerde 20 yaş altında olan 8 kişinin sokağa çıktığını tespit etti.
Yakalanan 8 gence Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı gençler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 392'şer lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA