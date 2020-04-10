Edirne'de sokağa çıkanların ateşi ölçüldü

EDİRNE'de artan hava sıcaklığıyla birlikte koronavirüse karşı vatandaşların evde kalmaları yönünde alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Kentin en işlek caddesine giren vatandaşların ateşleri ölçüldü, sık sık, 'evde kal' çağrıları yapıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığı kentte bugün hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıktı. Vatandaşların sıcak havada, 'evde kal' çağrılarına uymayıp dışarı çıkabileceği ihtimali üzerine kentte önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Kentin en önemli ve trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde girişler bariyerlerle kontrollü olarak sağlanırken denetimler ise en üst seviyeye çıkarıldı. Caddedeki vatandaşların ekipler tarafından ateşler ölçülüp, evlerine gitmeleri istendi.

Alınan tüm önlemlere rağmen evde kal çağrılarına uymayan Edirnelileri ise polis ekipleri gün boyu 'evde kal' anonsları yaparak uyardı.