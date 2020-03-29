Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı
Edirne ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.
29.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:06
Edirne ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekipleri, barınaklar ve sokak hayvanlarının beslenme noktalarını kontrol etti.
Edirne, Keşan ve Uzunköprü'de belediye ekipleri "can dostlar" için bu noktalara yiyecek bıraktı.
Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekipleri, barınaklar ve sokak hayvanlarının beslenme noktalarını kontrol etti.
Edirne, Keşan ve Uzunköprü'de belediye ekipleri "can dostlar" için bu noktalara yiyecek bıraktı.
Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA