Edirne'de sokak hayvanlarına mama takviyesi
Edirne'de, salgın yüzünden hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye mama takviyesini artırdı.
23.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:13
Edirne 'de, salgın yüzünden hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye mama takviyesini artırdı.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlerin salgın yüzünden evlerinden çıkamaması ve artık yemeklerini sokak hayvanları için ayıran fabrikaların faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle önlem alındı.
Sokak hayvanlarının beslendiği kuru ve yaş mama miktarı artırıldı.
Hayvanlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez besleniyor.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlerin salgın yüzünden evlerinden çıkamaması ve artık yemeklerini sokak hayvanları için ayıran fabrikaların faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle önlem alındı.
Sokak hayvanlarının beslendiği kuru ve yaş mama miktarı artırıldı.
Hayvanlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez besleniyor.
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Kaynak: AA