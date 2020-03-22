Edirne'de sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına rağmen kısıtlamaya uymayan yaşlılar polisler tarafından uyarılıp evlerine yollandı.
22.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:44
Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına rağmen kısıtlamaya uymayan yaşlılar polisler tarafından uyarılıp evlerine yollandı.
Edirne'de yaşlılar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu. Ancak kısıtlama kapsamındaki bazı vatandaşlar dışarı çıktı, sokaklarda dolaştı.
Polis ekipleri bu yöndeki denetimlerini artırdı. Sokaktaki yaşlılar uyarılıp evlerine gönderildi.
Denetimlerini sürdüren ekipler, sokaklarda ve mahalle aralarında ekip otolarından anonslarla uyarı yaptı.
Edirne'de yaşlılar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu. Ancak kısıtlama kapsamındaki bazı vatandaşlar dışarı çıktı, sokaklarda dolaştı.
Polis ekipleri bu yöndeki denetimlerini artırdı. Sokaktaki yaşlılar uyarılıp evlerine gönderildi.
Denetimlerini sürdüren ekipler, sokaklarda ve mahalle aralarında ekip otolarından anonslarla uyarı yaptı.
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Kaynak: AA