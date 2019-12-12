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Edirne'de sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:32Edirne'de sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
'nin ilçesinde sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, U.A. ile E.P. sosyal medyada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Bunun üzerine U.A. yanına U.K. ve O.Y'yi de alarak E.P'nin Yenimescit Mahallesi Gamze Sokak'taki iş yerine gitti.
Burada çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.P, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suç aletleriyle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan U.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, O.Y. ve U.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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