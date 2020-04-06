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Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye para cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 kişiye "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

06.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:50
Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye para cezası
Edirne 'nin Keşan ilçesinde 12 kişiye "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'ndeki bir apartmanda A.Ç'ye ait evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri evin mutfak kısmındaki masada şüphelileri iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakaladı. Masada kumar parası olduğu belirlenen 215 lira tespit edildi.
İkamet sahibi A.Ç. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı, 4 kişiye kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı.
Evde kumar oynayan 4 kişi ile aynı evde bulunan 8 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
Bakan Soylu tebrik etti
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar. Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası... Valimize alkış." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Keşan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye para cezası - Haberler

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