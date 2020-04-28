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Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi

Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendiEDİRNE'de, Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bir grup gönüllü, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazanda evlerinden çıkamayan mahalleli için sosyal mesafeli fasıl eğlencesi düzenledi.

28.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:46
Edirne'de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi
EDİRNE'de, Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bir grup gönüllü, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazanda evlerinden çıkamayan mahalleli için sosyal mesafeli fasıl eğlencesi düzenledi. Grup, Edirne Müzisyenleri Tanıtma ve Dayanışma Derneği'ne üye müzisyenlerin desteğiyle şarkılar söylerken, kimi mahalleli balkondan eşlik etti kimisi de sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta dinledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor. Ramazan ayının başlamasıyla oruç ibadetlerini de yerine getiren vatandaşlara moral vermek isteyen bir grup gönüllü, Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Elekçiler Sokak'ta iftar sonrası fasıl eğlencesi yaptı. Edirne Müzisyenleri Tanıtma ve Dayanışma Derneği'nin desteğini yanına alan gönüllüler, iftar sonrası bir apartmanın önüne tesisatlarını kurdu. Klavye ve klarnet balkondan, vokal ise apartman önünden müzikleriyle mahalleliyi kendinden geçirdi.
'AMACIMIZ İNSANLARI BİRAZ OLSUN EĞLENDİREBİLMEK'
Ramazan geleneklerinden fasıl eğlencesini yerine getirerek vatandaşlara moral vermek istediklerini belirten Edirne Müzisyenleri Tanıtma ve Dayanışma Derneği Üyesi Ferhat Özkan, "Sosyal mesafe kuralına uyarak insanları biraz eğlendirmek istedik. Tamamen insanların mutlu olması için gerçekleştirdik. Fasıl gecesi yapıyoruz, ramazan etkinlikleri kapsamında. Umarız herkes memnun kalmıştır. Bu müzik etkinliğinin ardından bir de Hacivat- Karagöz gölge oyunu sunacağız insanları rahatsız etmeden. Haftada 1 gün elimizden geldiğince bunu tekrarlamak istiyoruz" dedi.
'BU POZİTİF ENERJİYLE ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ'
Dernek Üyesi Sabri Çengel de, "Amacımız, zaten şu içinden geçtiğimiz zor günlerde moralleri bozuk olan insanların biraz da olsa moralini yerine getirmek. Bu şekilde balkon konserlerine elimizden geldiğince devam etmek istiyoruz. Vatandaşların ilgisi de bizi çok mutlu etti. Herkes balkonlara çıkıp bize eşlik etti. Bu şekilde pozitif enerjilerle inşallah bu günleri atlatacağız" diye konuştu.
HACİVAT - KARAGÖZ OYUNU OYNATILDI
Fasıl etkinliğinin ardından, apartmana yansıtılan video aracılığıyla da Hacivat - Karagöz gölge oyunu mahalleliye izletildi. Mahalleli yarım saat süren gölge oyununu ilgiyle izledi. Edirne’de sosyal mesafeli ramazan fasılı düzenlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Güncel, Haber

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