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Edirne'de su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim geliyor

Edirne'de koronavirüsün etkilerini en aza indirmek amacıyla evlerde ve konutlarda kullanılan su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılacak.

26.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:54
Edirne'de su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim geliyor
Edirne 'de koronavirüsün etkilerini en aza indirmek amacıyla evlerde ve konutlarda kullanılan su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılacak.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Evde kal" çağrısına uyan ve bu süreçte kişisel hijyenine daha da fazla dikkat eden Edirnelilere, su ücretlerinde indirim müjdesini verdi.
Edirne'de vatandaşların alınan kararlara ve kurallara uymada azami gayret gösterdiğini ifade eden Gürkan, bu süreci evlerinde karantina kurallarına uyarak geçirdiklerini vurguladı.
Gürkan mesajında şunları kaydetti:
"Kuşkusuz evlerimizde geçirdiğimiz bu sürede hijyen kurallarına uymak çok çok önemli. Şunu biliyoruz; hepimizin sağlığı, insan sağlığı, her şeyden daha önemli ve asla ve asla vazgeçilemez bir önem arz ediyor. Bu nedenle Edirne Belediyesi olarak 1 Nisan tarihinde yapacağımız Belediye Meclis Toplantısı'nda konutlarda ve iş yerlerinde kullanılan su ve atık su ücretlerini yüzde 50 düşürme kararı aldık. Bu karar nisan ve mayıs olmak üzere 2 ay geçerli olacak. Elbette bu sürecin uzamaması ve virüsün bir an önce kontrol altına alınması en büyük dileğimiz, çabamız ve arzumuz. 1 Nisan'dan itibaren Edirne'de konutlarda ve iş yerlerinde kullanılan su ücretleri ve atık su ücretleri faturalarınıza yüzde 50 indirimli yansıyacaktır. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sizleri çok seviyoruz ve sizlerin sağlığı için çalışmaya devama ediyoruz. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Gürkan, Edirne, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Edirne'de su ve atık su ücretlerine yüzde 50 indirim geliyor - Haberler

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