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Edirne'de sulama kanalına düşen kişi öldü

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

27.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:16Edirne'de sulama kanalına düşen kişi öldü
'nin ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
mevkisinde bir kişinin sulama kanalına düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, suda kaybolan kişiyi bulamayınca Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar"dan yardım istedi.
Dalgıçların çalışmasıyla kanala düşen kişinin cesedi bulundu.
Sudan çıkarılan cesedin Hasan Deniz'e (20) ait olduğu belirlendi.
Deniz'in cesedi yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Paşaköy, İpsala, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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