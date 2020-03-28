Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'de sürücüler mecbur kalmadıkça şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı

Edirne'de trafik ekipleri, araç sürücülerini, zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları konusunda uyardı.

28.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:00
Edirne'de sürücüler mecbur kalmadıkça şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı
Edirne 'de trafik ekipleri, araç sürücülerini, zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehrin giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturuldu.
Ekipler, çıkış yapan sürücülere zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları, ayrılmaları gerektiğinde de kişisel tedbirlerini almaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Şehrin giriş noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara da aynı uyarılar yapıldı, araç içerisindekilerin ateşleri kontrol edildi.
Kontrollerde trafik ekiplerine, asayiş ekipleri de destek verdi.
Araç sürücülerinden Mikail Işık, AA muhabirine, virüsten korunmak için temizlik kurallarına uyduğunu, 20 gündür ailesinin evden çıkmadığını söyledi.
Öte yandan, tren seferlerinin durdurulması nedeniyle Edirne Garı kapatıldı.
Gar yolcu salonunun girişine "Tren seferleri yeni bir emre kadar kaldırılmıştır" yazısı asıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Araç, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de sürücüler mecbur kalmadıkça şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya’da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Akçakale hudut hattında silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi - Haber 12:50: Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Haber 12:50: Dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi - Haber 12:50: Pazarlarda yeni dönem başladı - Haber 12:50: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüste pik seviyeye hazırız" - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber