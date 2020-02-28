Haberler » Güncel » Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor - Haber

Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Yunanistan'a geçme hayaliyle Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan düzensiz göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

28.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:20

Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından harekete geçen göçmenler Avrupa'ya geçme ümidiyle Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti. Tampon bölgede 'a geçişi bekleyen göçmenler akşam saatleri yaklaştıkça ısınmak için ateş yaktılar.

Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı.

Göçmenlerin sınırına dayandıkları Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


28.02.2020 21:20:14