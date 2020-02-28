Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından harekete geçen göçmenler Avrupa'ya geçme ümidiyle Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti. Tampon bölgede Yunanistan 'a geçişi bekleyen göçmenler akşam saatleri yaklaştıkça ısınmak için ateş yaktılar.
Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı.
Göçmenlerin sınırına dayandıkları Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.