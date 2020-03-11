Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
11.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:36
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne 'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları ve minibüslerin dezenfeksiyonunun ardından tarihi camilerde de çalışma yaptı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği ekiplerce, en çok ziyaret edilen Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli Camilerin içine ve avlularına dezenfektan sıkıldı.
Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları ve minibüslerin dezenfeksiyonunun ardından tarihi camilerde de çalışma yaptı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği ekiplerce, en çok ziyaret edilen Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli Camilerin içine ve avlularına dezenfektan sıkıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel
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