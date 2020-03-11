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Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

11.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:36
Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne 'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları ve minibüslerin dezenfeksiyonunun ardından tarihi camilerde de çalışma yaptı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği ekiplerce, en çok ziyaret edilen Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli Camilerin içine ve avlularına dezenfektan sıkıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel

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