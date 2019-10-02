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Edirne'de tarihi köprülerdeki restorasyon

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tarihi Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

02.10.2019 17:50Edirne'de tarihi köprülerdeki restorasyon
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tarihi Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında "taşları alan firmaya ödeme yapılamadığı" gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğu haberlerinin yayınlandığını belirtti.
Haberlerin gerçeklik payının olmadığını aktaran Akmeşe, "Çalışmalar son hızla devam etmekte, en kısa zamanda da Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Meriç Köprüsü Edirne halkımızın kullanımına açılacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Akmeşe, Edirne, Meriç, Güncel

Kaynak: AA

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