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Edirne'de tarıma elverişli arazilerin tamamı ekildi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de tarıma elverişli arazilerin tamamının çiftçiler tarafından ekildiğini bildirdi.

07.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:40
Edirne'de tarıma elverişli arazilerin tamamı ekildi
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de tarıma elverişli arazilerin tamamının çiftçiler tarafından ekildiğini bildirdi.
İba, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan yaz dönemi ekimlerinde kesinti yaşanmaması ve ülkedeki mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekimin yapılabilmesi için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı'nın devreye alındığını belirtti.
Edirne'de 102 bin 894 hektar sulu, 211 bin 241 kuru tarım alanı olmak üzere toplamda 314 bin 135 hektar verimli tarım arazisinin olduğunu bildiren İba, tarıma elverişli arazinin tamamının ekildiğini kaydetti.
Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı'nın Türkiye'de tarıma elverişli olmasına rağmen hiç ekim yapılmayan arazileri kapsadığını aktaran İba, şu ifadeleri kullandı:
"Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekimlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında 21 ilde hiç ekim yapılmamış boş tarım arazilerini kapsayacak şekilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığımızca hibe edilecektir. Ekimi yapılacak tohumlar sertifikalı ve miktarı 6 bin 700 ton olduğu belirlenmiş olup, 364 bin dekar alanda ekim yapılacaktır. İlk aşamada ekimleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesi 80 bin ton olacaktır. Proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon lira, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon lira olduğunu hesaplanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Edirne, Güncel
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