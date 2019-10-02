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Edirne'de, tatlı ikramlı 'yaya geçidi nöbeti'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ilan edilen 'Yaya öncelikli trafik yılı' kapsamında, yurt geneliyle eş zamanlı olarak Edirne'de 'yaya geçidi nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.

02.10.2019 15:59Edirne'de, tatlı ikramlı 'yaya geçidi nöbeti'
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ilan edilen 'Yaya öncelikli trafik yılı' kapsamında, yurt geneliyle eş zamanlı olarak Edirne'de 'yaya geçidi nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi. Esnaf, etkinliğe katılanlara tatlı ikram etti.
Ülke genelindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen 'yaya nöbeti' kapsamında, Edirne'nin de ana yollarında bulunan yaya geçitlerinde farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan Vali Ekrem Canalp, öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliği konusuna mesajların yazılı olduğu dövizlerle yaya geçidinden geçti. Edirneli sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda çok başarılı ve sağduyulu olduğunu belirten Vali Canalp, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Edirne'miz, bu kurallara uymaya en elverişli, en iyi uyan illerden şu anda. Şahsen gözlemleme imkanım da bulunuyor. Çok az uymayan sürücümüz olsa da onlarda da bir süre sonra bu farkındalık tuttu. Şu anda genel olarak söyleyebiliriz ki Edirne'nin zaten trafiğe saygılı olan insanları, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmış olan bu uygulamaya da şu anda uyuyorlar ve yayaları gördükleri zaman eğer yaya öncelikli bir yaya geçidinin önünde bulunuyorlarsa araçlarını durdurup, yayalara öncelik veriyorlar. Yayalar geçtikten sonra da kendi otomobilleriyle geçiyorlar. Kendim şahsen de gözlemleri mi yapıyorum. Bundan dolayı da tüm Edirnelilere teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Yaklaşık 2 saat süren 'yaya geçidi nöbeti' kapsamında trafik polisleri de sürücüleri konu hakkında bilgilendirerek, farkındalık çalışmasına katıldı. Etkinliğe Vali Canalp'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan da eşlik etti. Çiğerci esnafından Bahri Dinar ile tatlıcı Arif Meriç, etkinliğe katılanlara kentin ünlü badem ezmesi ile kurabiyesinden ikram etti.



İçişleri Bakanlığı, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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