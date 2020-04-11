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Edirne'de 'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki

EDİRNE Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında girişine kısıtlama getirilen cadde üzerinde denetleme yaparken gördüğü iki kadına, "Siz nereye gidiyorsunuz?" diye sorunca, "Terlik bakacağız.

11.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:41
Edirne'de 'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki

EDİRNE Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında girişine kısıtlama getirilen cadde üzerinde denetleme yaparken gördüğü iki kadına, "Siz nereye gidiyorsunuz?" diye sorunca, "Terlik bakacağız. Terlik kalmadı ayağımızda" karşılığını alınca sinirlenip, "Terlik almanın zamanı mı şimdi. Dünya korona olmuş, evden dışarı çıkmıyor, siz terlik derdine mi düştünüz?" diye tepki gösterdi.

Edirne 'de koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı bulunan kentin en önemli caddesi Saraçlar Caddesi'ne girişlere bariyer çekilerek kısıtlama getirildi. Cadde ve çevresinde polis ve zabıta ekipleri devriye görevi yaparak, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda sık sık uyarıyor. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, cadde üzerinde alınan önlemleri denetledi. Cadde üzerinde açık bulunan kıyafet ve elektronik mağazasına uğrayan Kurt, işyeri sahipleri ve içerideki müşterilere, "Salgın hızla yayılıyor, 2 gün iş yerinizi kapalı tutarsanız önüne geçeriz. Salgınla mücadele için önemli 2 gün evlerimizde kalalım" dedi.

'TERLİK ALMAYA ÇIKTIM'

İl Emniyet Müdürü Kurt, cadde üzerinde yürüyen iki kadına, "Siz nereye gidiyorsunuz?" diye sorunca, kadınlardan biri, "Terlik bakacağız. Terlik kalmadı ayağımızda" cevabını verdi. Cevaba sinirlenen Kurt, "Terlik almanın zamanı mı şimdi. Dünya korona olmuş, evden dışarı çıkmıyor, siz terlik derdine mi düştünüz?" diye tepki gösterdi. Kurt, bir kişiye ise "Nereye gidiyorsun?" diye sorunca ise, "Komşuya gidiyorum" karşılığını aldı. Kurt, kişiyi hemen eve dönmesini istedikten sonra, cadde üzerindeki polis ekiplerinin sayısını artırılması talimatı verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kemal Kurt, Edirne, Polis, Güncel
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