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Edirne'de terör örgütü şüphelisinin de arasında olduğu grup sınırda yakalandı

Edirne'de terör örgütü DHKP/C şüphelisinin de arasında olduğu 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı.

18.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:42Edirne'de terör örgütü şüphelisinin de arasında olduğu grup sınırda yakalandı
Edirne'de terör örgütü DHKP/C şüphelisinin de arasında olduğu 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimahacir beldesinde bir otomobili durdurdu.
Kontrolün ardından araçta bulunan E.B, H.Y, K.G. ve A.C.K. gözaltına alındı.
Terör örgütü DHKP/C şüphelisi olduğu belirlenen A.C.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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