Edirne'de terör örgütü şüphelisinin de arasında olduğu grup sınırda yakalandı

Edirne'de terör örgütü DHKP/C şüphelisinin de arasında olduğu 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Güncel Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimahacir beldesinde bir otomobili durdurdu.
Kontrolün ardından araçta bulunan E.B, H.Y, K.G. ve A.C.K. gözaltına alındı.
Terör örgütü DHKP/C şüphelisi olduğu belirlenen A.C.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı öğrenildi.