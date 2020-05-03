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Edirne'de TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Edirne'de TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldüEDİRNE'de Kapıkule yolunda boya malzemesi yüklü TIR ile zift malzemesi taşıyan kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

03.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:21
Edirne'de TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
EDİRNE'de Kapıkule yolunda boya malzemesi yüklü TIR ile zift malzemesi taşıyan kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Edirne'de TEM otoyolunun Kapıkule güzergahında meydana geldi. Edirne istikametinden Kapıkule'ye seyreden Sezgin Yeğitoğlu idaresindeki zift yüklü 34 DU 269 plakalı kamyon, ışıklı kavşaktan Edirne'ye dönmek isteyen boyla malzemesi yüklü Mehmet Salih Perçin yönetimindeki 14 AAC 322 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenerek yan yatan kamyonda sürücü Sezgin Yeğitoğlu sıkıştı. Bölgeden geçen araç sürücüleri kazayı 112 sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Sürücü Yeğitoğlu'nun sıkıştığının anlaşılması üzerine bölgeye Edirne Belediyesi itfaiyesi kaza kırım aracı sevk edildi.
Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı kazada kamyonda sıkışan Yeğitoğlu'nun çıkarılması için büyük çaba sarf edildi. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından çıkarılan Yeğitoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yeğitoğlu, doktorların yaptıı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet Salih Perçin, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edirne’de TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

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