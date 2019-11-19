Edirne'de tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı. Güncel Kaynak: AA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.M. idaresindeki tırı şüphe üzerine, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.
Kontrollerde, tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 92 Pakistan, 19 Bangladeş, 3 Nepal, 2 Afganistan ve 1 Fas uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü S.B.M. gözaltına alındı.