Edirne'de tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.M. idaresindeki tırı şüphe üzerine, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.

Kontrollerde, tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 92 Pakistan, 19 Bangladeş, 3 Nepal, 2 Afganistan ve 1 Fas uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü S.B.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA