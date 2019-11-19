Haberler » Güncel » Edirne'de tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Edirne'de tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı.

19.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:32Edirne'de tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.M. idaresindeki tırı şüphe üzerine, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.
Kontrollerde, tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 92 Pakistan, 19 Bangladeş, 3 Nepal, 2 Afganistan ve 1 Fas uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü S.B.M. gözaltına alındı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:22 Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçının hazırlıkları sürdü
20:22 KKTC'de Türkiye aleyhine küstah sözler
20:22 Vali Şentürk'ten, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik ekiplerine ziyaret
20:20 Cebine koyduğu sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı
20:20 Bir bacağı kesilen ve vücudunda yaralar çıkan şeker hastası adam yardım bekliyor
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:25:32