Edirne'de, 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'

EDİRNE'de, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/8-mart-dunya-kadinlar-gunu/' title='8 Mart Dünya Kadınlar Günü'>8 Mart Dünya Kadınlar Günü</a> etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'nda sahaya çıkan kadınlar, performanslarıyla göz doldurdu.<br><br> <a class='keyword' href='/edirne-valiligi/' title='Edirne Valiliği'>Edirne Valiliği</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/genclik-hizmetleri-ve-spor-il-mudurlugu/' title='Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'>Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü</a> tarafından düzenlenen turnuvaya, 8 takım katılıyor. 2 hafta sürecek turnuvanın final maçı, 8 Mart <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dunya-kadinlar-gunu/' title='Dünya Kadınlar Günü'>Dünya Kadınlar Günü</a>'nde yapılacak. İlhami Ertem Lisesi Spor Salonu'ndaki turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu gerçekleştiren Edirne Valisi <a class='keyword' href='/ekrem-canalp/' title='Ekrem Canalp'>Ekrem Canalp</a>'in eşi Ayten Canalp, tüm takımlara başarılar diledi. <br><br>Turnuvanın ilk maçı, <a class='keyword' href='/il-saglik-mudurlugu/' title='İl Sağlık Müdürlüğü'>İl Sağlık Müdürlüğü</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kredi-yurtlar-kurumu/' title='Kredi Yurtlar Kurumu'>Kredi Yurtlar Kurumu</a> arasında oynandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2-1 kazandığı maçta sahaya çıkan kadınlar, gösterdikleri performansla herkesin takdirini topladı. Aileleri de tribünden sahada ter döken sporculara destek verdi.<br><br>Hem sahada hem tribünde renkli görüntülere sahne olan turnuva, <a class='keyword' href='/8-mart-dunya-kadinlar-gunu/' title='8 Mart Dünya Kadınlar Günü'>8 Mart Dünya Kadınlar Günü</a>'nde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. - Edirne