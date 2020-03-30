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Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 161 bin 192'ye ulaştı

Edirne'de trafiğe kayıtlı 161 bin 192 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.

30.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:42
Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 161 bin 192'ye ulaştı
Edirne 'de trafiğe kayıtlı 161 bin 192 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kayıt yaptırdı.
Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 161 bin 192, Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 270 bin 585, Kırklareli'de ise şubat ayı sonu itibarıyla 133 bin 868 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Edirne, Güncel
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