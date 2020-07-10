Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan araç istinat duvarına çarparak devrildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Edirne- Çanakkale Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.G.K. yönetimindeki 22 FZ 977 plakalı araç Çanakkale yönünde ilerliyordu. Keşan girişinde virajı alamayan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından istinat duvarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolda yan yatan araçtaki 2 kişi bir süre dışarı çıkamadı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtakiler çıkarılırken, kazada yaralanan araç sürücüsü Z.G.K. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yan yatan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada araçta kafesiyle bulunan muhabbet kuşunun zarar görmemesi de teselli kaynağı oldu. - EDİRNE