Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı.
10.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:44
Hüseyin Aytulun'un kullandığı 22 HH 165 kamyonet Güney Çevre Yolu'nda Aytaç Bölük idaresindeki 22 AJ 533 kamyonet ve Orhan Ertav yönetimindeki 34 YSR 48 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü Ertav ile Bölük'ün aracında bulunan Mustafa Tuna yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kısmen trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.
Kaynak: AA